أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت نسب تأييد أحزاب المعارضة في تركيا، وفقا لآخر استطلاعات الرأي.

بحسب مؤسسة “Istanbul Economics Research” للأبحاث، كشفت النتائج أن حزب العدالة والتنمية حصل على 32 في المائة، وحزب الشعب الجمهوري 25 في المائة، وحزب الخير على 15 في المائة، وحزب الشعوب الديمقراطي 9 في المائة، وحزب الحركة القومية على 8.5 في المائة.

ووفقًا لهذه البيانات، يتبين أن الفجوة بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري تقل، وأن نسب التصويت لحزب الخير آخذة في الارتفاع إلى حد ما، وحزب الشعوب الديمقراطي على وشك دخول البرلمان.

التقرير ينص على أن معدل تصويت لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان يتراوح بين 37.5 و 40 في المائة، وأن معدلات التصويت لمنافسي أردوغان المحتملين تتفاوت ضمن نطاق أوسع.

وفق الاستطلاع، عمدة بلدية أنقرة منصور يافاش وصل إلى أعلى نسبة تأييد ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو بلغ أدنى معدل تصويت أمام أردوغان.

نصف المشاركين عبروا عن أنهم “قلقون” من الوضع السياسي الحالي.

وكانت أكثر المؤسسات العامة الأقل ثقة لدى المواطنين: البنك المركزي وهيئة الإحصاء التركية.