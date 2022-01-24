أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير حول حرية التعبير والصحافة في تركيا، أنه خلال الربع الأخير من عام 2021، تمت محاكمة 70 صحفيا في المتوسط كل شهر.

وأوضحت التقرير الصادر عن منصة “Expression Interrupted” أن الضغط على حرية الصحافة مستمر بلا هوادة في تركيا، حيث أنه في الربع الأخير من عام 2021، تمت محاكمة 70 صحفيا في أكثر من 30 قضية شهريا.

وأضاف التقرير أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، كانت هناك 98 قضية حوكم فيها صحفيون كمتهمين. وفي هذه القضايا، حوكم 203 صحفيين، سبعة منهم أجانب. وهذا يعني أنه في المتوسط، تتم محاكمة حوالي 70 صحفيًا في أكثر من 30 قضية كل شهر.

وفي تلك القضايا، حُكم على 18 صحفيًا بالسجن لمدة 24 عامًا و 5 أشهر و 9 أيام وغرامة قدرها 22660 ليرة تركية. تمت تبرئة 36 صحفياً.

ومرة أخرى في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، رُفعت 10 قضايا جديدة ضد 17 صحفيًا، بينما بدأت التحقيقات ضد 16 صحفيًا. تم اعتقال 13 صحفياً أثناء تغطية إخبارية أو في نطاق التحقيقات التي فتحت ضدهم.

وبحسب التقرير، استمر تراجع عدد الصحفيين المسجونين في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وإن كان بوتيرة أبطأ. وفي فترة الثلاثة أشهر هذه، تم الإفراج عن صحفي فور انتهاء مدة عقوبته، فيما بلغ عدد الصحفيين المسجونين 58 بحلول نهاية عام 2021.