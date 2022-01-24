دمشق (زمان التركية)ــ نفذ طيارون عسكريون روس وسوريين لأول مرة دوريات جوية مشتركة في الأجواء السورية.

الدورية الجوية المشتركة ضمت من الجانب الروسي طائرات Su-34 و Su-34 ، بالإضافة إلى طائرات المراقبة بالرادار A-50، ومن الجانب الروسي شاركت طائرات ميغ 23 وميج 29.

غادر الطيارون الروس قاعدة حميميم الجوية، بينما غادر الطيارون السوريون قاعدتي سيكال والضمير حول دمشق. وفق وكالة (سبوتنيك) الروسية.

نفذت ضربات على أهداف على الأرض بطائرات تابعة للجيش الروسي، وكانت طائرات الجيش السوري مسؤولة عن السيطرة على الأجواء وحمايتها.

وسيرت الدورية على طول مرتفعات الجولان والحدود الجنوبية وأعالي الفرات والمناطق الشمالية.

كما نفذت أطقم التدريب عمليات إطلاق صواريخ على أهداف جوية، ودمرت أهدافًا أرضية في أحد ساحات التدريب في وسط البلاد .

ووفق الوكالة من المقرر جعل هذه الدوريات المشتركة منتظمة.

يأتي إطلاق الدوريات الجوية الروسية السورية، تزامنا مع فرار عناصر من تنظيم داعش من سجن الحسكة الخاضع لسيطرة القوات الكردية شمال شرق سوريا. وكان التحالف الدولي أعلن عن مساندة القوات الكردية بغارات جوية.