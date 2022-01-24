أنقرة (زمان التركية) – شهدت مبيعات المساكن للأجانب في تركيا، ارتفاعا بنسبة 44% خلال عام 2021.

بينما انخفضت قيمة الليرة التركية بسرعة مقابل العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي واليورو في عام 2021، فإن الزيادة في مبيعات المنازل للأجانب تلفت الانتباه.

ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركية، اشترى الأجانب 40812 منزلًا في تركيا في عام 2020. ارتفع هذا الرقم إلى 58576 في عام 2021، محطمًا الرقم القياسي على الإطلاق.

وهكذا، فإن عدد المنازل المباعة للأجانب قد زاد بنسبة 44 في المائة في العام الماضي، مقارنة بالعام الذي يسبقه.

معظم الأجانب الذين اشتروا مساكن في تركيا من بلدان غير مستقرة.

في عام 2021، اشترى الإيرانيون 10561 منزلًا، بينما اشترى المواطنون العراقيون 8661 منزلًا.

اسطنبول دائمًا هي المدينة التي يبدي الأجانب اهتمامًا أكبر بشراء المساكن فيها. في عام 2021، كانت 45 في المائة من المنازل المباعة في إسطنبول.

وتُظهر بيانات معهد الإحصاء أن إجمالي المبيعات السنوية من المساكن للأجانب منذ عام 2013، وصلت إلى 12181 منزلاً. وهذا يدل على أنها زادت بنسبة 381 في المائة في السنوات الثماني الماضية التي تغطي السنوات 2013-2021. بمعنى آخر، تضاعف عدد المساكن المباعة للأجانب في السنوات الثماني الماضية تقريبًا (4.81 بالضبط).