أنقرة (زمان التركية) – نفى المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الترتيب مع تركيا لعقد لقاء بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلادمير بوتين بشأن أوكرانيا.

وخلال المؤتمر صحفي أجاب بيسكوف عن سؤال حول ما إن كان الرئيس أردوغان، سيلتقي بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بعد زيارته إلى أوكرانيا مطلع شهر فبراير/ شباط القادم.

وأوضح بيسكوف أن موسكو لم تبحث مع تركيا اجتماع قريب بين كل من بوتن وأردوغان قائلا: “لم يتم اتخاذ أية قرارات بهذا الصدد”.

جدير بالذكر أن أردوغان سبق وأن عرض على كل من بوتن ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، التدخل لحل الخلافات والمشاكل العالقة.

هذا ومن المنتظر أن يجري أردوغان زيارة إلى أوكرانيا في الثالث من الشهر القادم.