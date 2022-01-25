أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس حزب الخير المعارض، يافوز أغير علي أوغلو، إن الحكومة اضطرت لتقديم الدعم إلى البنوك العامة، مفيدا أن تركيا دخلت مرحلة التضخم المفرط وأن معدلات التضخم ستتجاوز المئة خلال المرحلة القادمة.

وأوضح أغير علي أوغلو أن البنوك الحكومية تم تزويدها بالأموال، قائلا: “كل ما أقدم عليه المسؤولون الذين قمنا باختيارهم لإنقاذنا ضاعف حالة انعدام الثقة. الحكومة التي تمتدح هيئة الرقابة والتنسيق البنكية وترى أن وجودها يشكل قوة كبيرة بالنسبة لتركيا ورأس مال البنوك التركية تحاول اليوم تعزيز رأس مال البنوك وباتت مضطرة لطباعة 52.5 مليار ورقة نقدية”.

وأكد أغير علي أوغلو أن تركيا بصدد تسجيل معدلات تضخم من ثلاث خانات – في إشارة إلى تجاوزها حاجز المئة – غير أن المسؤولين الذين يترأسون المؤسسات الاقتصادية يرون أن معدلات التضخم في تركيا ستتراجع إلى ما أرقام أحادية.

أضاف قائلا: “يبدو أن القائمين على البرنامج الاقتصادي البعيد تماما عن الواقع يسعون لتطبيق استراتيجية أشبه بحذف الفواصل العشرية من معدلات التضخم، فحذف الفواصل العشرية هو الحل الوحيد لخفض معدلات التضخم إلى أرقام أحادية في ظل السياسات المتبعة حاليا”.