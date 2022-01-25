أنقرة (زمان التركية) – شهدت عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا، خطوة جديدة وهي الإعلان عن اسم سفير تركيا الذي سيتم تعيينه في إسرائيل.

السفير التركي الجديد في إسرائيل هو أوفوق أولوتاش وهو رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في وزارة الخارجية، والذي لديه دراسات أكاديمية في سياسات الشرق الأوسط والتاريخ اليهودي ويتقن اللغة العبرية.

وأبلغت أنقرة، تل أبيب باسم السفير الجديد، ووافقت إسرائيل عليه. وبالمثل أعلنت إسرائيل اسم سفيرها الجديد في أنقرة.

تتخذ تركيا خطوات ملحوظة في إطار تغيير العلاقات الخارجية مع دول الخليج ومصر وإسرائيل وأرمينيا.

واكتسبت استراتيجية الانتقال إلى مرحلة جديدة في العلاقات بين تركيا وإسرائيل زخمًا مع إطلاق سراح سائحين إسرائيليين تم احتجازهما بزعم التقاط صور لمنزل الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول.

في الآونة الأخيرة، أجرى أردوغان اتصالا بالرئيس الإسرائيلي مقدما له التعزية في وفاة والدته، كما جرت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية مولود تشافوش أوغلو ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.