أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إن أحلام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتشكيل كتلة الدول التركية، من الحكومات المشكلة للاتحاد السوفيتي السابق، “تحطمت”.

ركزت صحيفة فايننشال تايمز، على آثار ما حدث في كازاخستان، حيث تم قمع الاحتجاجات بصعوبة، بعد رفع تطبيق سقف أسعار غاز البترول المسال في الأسابيع الماضية.

المقال حمل عنوان “الأحداث في كازاخستان أظهرت لأردوغان أن بوتين لا يزال الرئيس الكبير”.

وجاء في المقال أن تواصل كازاخستان مع روسيا لقمع الأحداث، وتدخل روسيا في الموقف أثر سلبا على هدف الرئيس أردوغان المتمثل في خلق وحدة إقليمية.

وأضاف المقال أن استغاثة رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقمع الأحداث، دمرت أحلام أردوغان بتشكيل كتلة مع دول الاتحاد السوفيتي السابق.

المقال الذي أوضح أن أردوغان معروف بالعاشق العثماني، أشار إلى أن جهود تركيا لإقامة تعاون مع الدول التركية تعود إلى عام 1991.

ويتابع المقال: “كانت تركيا أول دولة تعترف بالدول الجديدة التي تأسست بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وأرسلت مؤسسة تيكا، التي تأسست عام 1992، مساعدات إلى المنطقة. في عام 2009، تم تأسيس منظمة الدول التركية مع نور سلطان نزارباييف. بالإضافة إلى الوصول إلى البلقان والعالم العربي وأفريقيا، زادت تركيا بشكل كبير من التجارة مع آسيا الوسطى.

ووفق المقال مع كان نفوذ تركيا العسكري والسياسي والاقتصادي في آسيا الوسطى صغيرًا مقارنة بالصين وروسيا.