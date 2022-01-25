أنقرة (زمان التركية) – اضطر ما يقرب من 3000 شخص بينهم أجانب لقضاء ليلة الثلاثاء في إحدى المراكز التجارية في مدينة إسطنبول، بسبب تساقط الثلوج.

تسببت الموجة الثلجية التي تضرب مدينة إسطنبول في الوقت الحالي، في شلل تام بالمدينة.

الليلة الماضية بسبب الموجة الثلجية، اضطر 3000 شخص لقضاء ليلتهم في مركز تجاري في منطقة “باشاق شهير” بإسطنبول، بسبب عدم تمكنهم من الذهاب لمنازلهم أو أي مكان آخر.

المركز التجاري قرر استضافة الأشخاص، وتقديم طعام والشراب لهم وتوفير مقاعد حتى ساعات الصباح.

الهلال الأحمر التركي، وزع أيضا الحساء مرتين على الأشخاص العالقين في المركز التجاري.

كما أن مواقف السيارات في منطقة “باشاق شهير” بإسطنبول، امتلئت هي الأخرى، حيث نامت 90 عائلة تركية في سياراتهم.