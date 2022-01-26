أنقرة (زمان التركية) – قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتهاك تركيا لحقوق الصحفي دنيز يوجال مراسل وكالة دويتشه فيله، وفرضت غرامة لصالحه.

المحكمة الأوروبية اعتبرت أن السلطات التركية اعتقلت يوجال وأبقته في السجن دون سبب مقبول.

وأوضحت المحكمة في قرارها بشأن الطلب الذي تقدم به دنيز يوجال في عام 2017 أن السلطات التركية انتهكت البند العاشر من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المعني بحرية الفكر والتعبير عن الرأي والفقرة الأولى والخامسة من البند الخامس المعني بالحرية والأمن.

وأرجعت الأوروبية المحكمة سبب قرارها إلى اعتقال يوجال بدون سبب معقول للاشتباه في ارتكابه جرما وحبسه قبل جلسة المحاكمة، كما اعتبرت المحكمة عدم إصدار المحكمة الدستورية التركية قرارا بمنح يوجال تعويضات مادية بما يتوافق مع لوائحها على الرغم من تبرئة يوجال بمثابة انتهاكا.

وقضت المحكمة بالإجماع أن حبس يوجال لمدة عام اعتبارا من فبراير/ شباط عام 2017 يعد انتهاكا لحقه في الأمن وحرية التعبير عن الرأي وفرضت على تركيا، تقديم تعويضات مادية إلى يوجال بقيمة 13 ألف و300 يورو بما يشمل أيضا مصاريف المحاكمة.

جدير بالذكر أن السلطات التركية اعتقلت يوجال خلال عامي 2017 و2018 في سجن سيليفري وتم رفع دعوى قضائية ضده مع المطالبة بحبسه حتى 18 عاما.

وفي عام 2018 وعلى خلفية الانتقادات الدولية أطبقت تركيا سراح يوجال دون صدور قرار قضائي.4

دينيز يوجال كشف عن تعرضه للتعذيب في سجن سيليفري، كما قضت المحكمة الدستورية التركية في عام 2019 بأن اعتقال يوجال بمثابة انتهاك حقوقيا.

وفي يوليو/ تموز من عام 2020 أصدر القضاء التركي حكما بالسجن عامين و10 أشهر ضد يوجال بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي.