أنقرة (زمان التركية) – كشف رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، روبرت سبانو، أن القضايا المرفوعة ضد الحكومة التركية سجلت زيادة بنحو 13 في المئة مقارنة بالعام السابق.

ارتفع عدد القضايا المرفوعة من أتراك لدى المحكمة الأوروبية خلال عام 2021 إلى 70 ألف و150 طلب، بينما كانت في العام السابق له 62 ألف.

خلال اجتماع مع مع عدد من الصحفيين لتسليط الضوء على التطورات التي شهدها عام 2021 المنصرم، كشف سبانو عن إحصاءات عام 2021 وأجاب عن أسئلة الصحفيين في هذا الصدد.

وشغلت تركيا القسم الأكبر من الاجتماع، حيث طرحت وسائل الإعلام الأجنبية الكثير من الأسئلة حول تركيا.

وأوضح سبانو أن الطلبات الواردة من روسيا وتركيا وأوكرانيا تشكل 70 في المئة من القضايا مفيدا أن عدد القضايا المعلقة الواردة من تركيا سجلت زيادة بنحو 30 في المئة لترتفع إلى 15 ألف و250 طلب وهوا ما يعادل 21.7 في المئة من إجمالي القضايا المعلقة أمام المحكمة.

وذكر سبانو أن سبب الزيادة الكبيرة في الطلبات الواردة من تركيا يرجع إلى الانتهاء بنسبة كبيرة من القضايا التي تم النظر فيها عقب المحاولة الانقلابية الغاشمة مشيرا إلى كثرة الطعون المقدمة على القرارات القضائية.

وأضاف سبانو أن عام 2021 شهد إصدار أحكام نهائية في 78 دعوى قضائية ضد تركيا وأن 76 من تلك الدعاوى القضائية صدر خلالها أحكام نهائية بانتهاك بنود مختلفة من الاتفاقية مشيرا إلى أن البند العاشر المعني بحرية التعبير عن الرأي كان الأبرز من بين تلك البنود التي تم انتهاكها.

وأوضح رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن تركيا انتهكت هذا البند 31 مرة وأصبحت أكثر دولة مدانة بفارق كبير من بين الدول الأعضاء بالاتفاقية مفيدا أن تركيا تم إدانتها 29 مرة بانتهاك البند الخامس المعني بالحريات وحق الأمن و22 مرة بانتهاك البند السادس المعني بحق المحاكمة العادلة.

هذا وأكد سابنو أن نجاح المحكمة يجب أن يُقاس بأهم القضايا التي تم البت فيها وليس بعدد الدعاوى القضايا التي تم البت فيها.