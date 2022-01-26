أنقرة (زمان التركية) –كشفت شركة تويتر عن عدد الطلبات الحكومية لحذف المنشورات التي يغرد بها مستخدمو المنصة الاجتماعية.

وأشارت الشركة إلى تسجيل رقما قياسيا لعدد الطلبات التي تقدمت الحكومات بها لحذف تغريدات، خلال النصف الأول من العام الماضي، مفيدة أن تركيا احتلت المرتبة الثالثة ضمن أكثر الحكومات تقدما بهذه الطلبات.

وعكست الإحصاءات التي تضمنت الفترة بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران من عام 2021، تلقي الموقع 43 ألف و387 طلبا من الحكومات لحذف محتوى نحو 196 ألف و878 حساب بالموقع.

وتعد هذه النسبة هي الأعلى منذ بدء الشركة في إصدار تقارير الشفافية في عام 2012.

وأضافت الشركة أن 95 في المئة من هذه الطلبات وردت من خمس دول فقط ألا وهي اليابان في المرتبة الأولى تلتها كل من روسيا وتركيا والهند وكوريا الجنوبية.

تجدر الإشارة إلى حظر بعض الدول موقع تويتر داخل أراضيها كالصين وكوريا الشمالية.

وأفادت الشركة أن 54 في المئة من إجمالي الطلبات، التي تلقاها خلال تلك الفترة، تم حظرها داخل عدد من الدول المحددة أو مطالبة ناشريها بحذفها جزئيا أو كليا.

من جانبه ذكر نائب رئيس السياسة العامة في الشركة، سينيد مكسويني، أنهم يتلقون طلبات بقدر لم يسبق تسجيله حيث تزايدت محاولات الحكومات حول العالم التدخل في محتوى المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وحذفها، مفيدا أن هذا الوضع بمثابة تهديد لحرية التعبير عن الرأي والخصوصية واتجاه مقلق للغاية يستوجب توخي الحذر.

يُذكر أن إحصاءات الفترة عينها من عام 2020 عكست تلقي الشركة نحو 131 ألف و933 طلب من الحكومات لحذف محتوى بعض المنشورات وهو ما يشير إلى زيادة بنحو 50 في المئة في الطلبات المقدمة خلال الفترة نفسها من عام2021.

وعلى الصعيد الآخر تصدرت الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول في التقدم بطلبات للحصول على بيانات حسابات المستخدمين بواقع 3026 طلب وهو ما يعادل 26 في المئة من إجمالي الطلبات.

هذا وأوضحت الشركة أنها قدمت جزء من بيانات الحسابات أو امتنعت عن تقديم أية بيانات على الإطلاق فيما يخص 64 في المئة من إجمالي الطلبات مفيدة أن هذه النسبة تعكس تراجعا بنحو 9 في المئة مقارنة بالفترة عينها من عام 2020.