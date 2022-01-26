تركيا: قرار جديد بحق صحفي متهم بالتجسس لصالح الإمارات

قضت المحكمة الجنائية العليا الثانية في ساكاريا غرب تركيا برفع عقوبة الإقامة الجبرية عن الصحفي الأردني من أصل فلسطيني أحمد محمود عايش الأسطل، بعدما ألقي القبض عليه في 2020 بتهمة العمل والتجسس العسكري والساياسي لصالح الإمارات العربية المتحدة.

وقررت المحكمة في جلسة المحاكمة الأخيرة رفع عقوبة الإقامة الجبرية المفروضة على عايش الأسطل، مع فرض الرقابة القضائية عليه، وذلك بعد إلقاء القبض عليه في مدينة سكاريا المتاخمة لإسطنبول بدعوى التجسس لصالح الإمارات، كما قررت المحكمة عقد الجلسة القادمة في 31 مارس المقبل.

وكانت مؤسسة “ماعت” المصرية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أرسلت في 2020 نداء عاجلا إلى قسم الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، حول اختفاء الصحفي الفلسطيني أحمد محمود عايش الأسطل المقيم في تركيا منذ 7 أعوام.

وأفادت “ماعت” أن الأسطل تعرض للاختطاف في 21 سبتمبر 2020، من أحد شوارع إسطنبول، أثناء بحثه عن منزل جديد، وذلك وفقا لحسام الأسطل؛ شقيق الصحفي المختطف، والذي أكد اقتحام منزل شقيقه من قبل مجهولين أثناء غيابه عن المنزل هو وأسرته قبل واقعة الاختطاف بأسبوعين، حيث تم سرقة الحاسوب الشخصي وبعض الأوراق والملفات الخاصة بعمله.

وقالت مؤسسة ماعت إن أحمد الأسطل وهو صحفي فلسطيني كان يعمل في دولة الإمارات لمدة عشر سنوات، ثم ترك الإمارات قبل سبع سنوات للعمل في تركيا، حيث عمل في وكالة الأناضول وعدد من المؤسسات الصحفية التركية كمحرر صحفي وكاتب لمقالات الرأي.

وحملت عائلة الأسطل السلطات التركية مسؤولية أمن ابنهم، مطالبين بالكشف عن مكانه وسبب اختفائه، خاصة في ظل تكرار هذا النمط من حوادث الاختفاء في تركيا، وإحجام السلطات وتقاعسهم عن التحقيق في هذه الحوادث.

آلاف الركاب الأجانب محاصرون في “تحفة أردوغان العالمية”!

بات آلاف من الركاب الأجانب محاصرين في مطار إسطنبول الدولي الجديد بعدما أعلنت شركة (IGA) المشغلة للمطار عن إيقاف جميع الرحلات الجوية بسبب الظروف الجوية السيئة وتساقط الثلوج بغزارة.

وثار السائحون الأجانب على السلطات التركية بسبب عدم تلبية احتياجاتهم الفندقية، وغياب أماكن كافية مناسبة للإقامة والمبيت داخل المطار الذي وصفه أردوغان في خطاب سابق له بأنه إحدى التحف العالمية.

ومما زاد الطينة بلة، أن السلطات التركية أرسلت فريقًا من شرطة الجوازات إلى مطار إسسطنبول من أجل السيطرة على الركاب الأجانب الذين نظموا تظاهرة احتجاجًا على أوضاعهم السيئة في المطار.

تركيا: “تحالف الجمهور” الحاكم عند أدنى مستوى له منذ عام!

كشف استطلاع رأي أجرته شركة “أكسو” التركية للأبحاث أن معدل التأييد الشعبي لتحالف “الجمهور” الحاكم في تركيا شهد في يناير أكبر تراجع له منذ العام الأخير بواقع 38%.

وقال 73% من المشاركين في استطلاع الرأي إنهم يرون أن المستوى الحالي للدولار أمام الليرة مرتفع للغاية، وعلى نفس المنوال، أكد 62.5% من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم أيضًا أن الدولار مرفع للغاية، وأنهم غر راضين عن أداء الليرة أمام الدولار.

دبلوماسي أوروبي: أزمة أوكرانيا بين الناتو وروسيا اختبار لأردوغان

اعتبر الباحث الزائر بمركز “كارنيجي أوروبا” في بروكسل، والسفير السابق للاتحاد الأوروبي في تركيا مارك بيريني أن أزمة أوكرانيا تمثل اختبارًا حاسمًا لتركيا بقيادة أردوغان الذي يرى أنه يتوجب عليه السعي لتحقيق توازن جديد بين روسيا وحلف شمال الأطلسي الناتو.

المحلل والدبلوماسي الأوروبي السابق بيريني رجح في مقال له أن تستخدم حكومة أردوغان الأزمة الأوكرانية الروسية للتباهي بقدراتها ومنتجاتها العسكرية التي تواصل بيعها لعديد من دول المنطقة، بينها أوكرانيا.

كما لفت مارك بيريني إلى أن أردوغان سوف يتجه إلى استغلال الأزمة في أوكرانيا للتأكيد على أهمية علاقاتها السياسية مع كل من كل من حلفائه الغربيين وروسيا، متجنبًا في الوقت ذاته مواجهة أي “مخاطر هائلة على المسرح الدولي”.

وذكر المحلل أن مبيعات أنقرة للطائرات بدون طيار إلى كييف أثارت غضب موسكو، مشيرًا إلى أن التصعيد العسكري في أوكرانيا وحولها من شأنه أن يعرض علاقة تركيا بروسيا للخطر، أو يضعف مشاركتها في عمليات الناتو، أو كليهما معًا، على حد تعبيره.

تركيا بطلة القضايا المرفوعة لدى المحكمة الأوروبية

أعلن رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روبرت سبانو أن القضايا المرفوعة ضد الحكومة التركية سجلت زيادة بنحو 13%، ليرتفع عددها إلى 70 ألف و150 طلبًا، بعد أن كان في العام السابق 62 ألف طلب.

وذكر سبانو أن سبب الزيادة الكبيرة في الطلبات الواردة من تركيا يرجع إلى كثرة الطعون المقدمة على قرارات الاعتقال والفصل اتخذتها حكومة أردوغان بدعوى الصلة بالمحاولة الانقلابية المزعومة في 2016.

وأضاف سبانو أن عام 2021 شهد إصدار أحكام نهائية في 78 دعوى قضائية ضد تركيا، وأن 76 من تلك الدعاوى صدرت فيها أحكام نهائية نصت على انتهاك بنود مختلفة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن البند العاشر المعني بحرية التعبير عن الرأي كان الأبرز من بين تلك البنود المنتهكة من قبل تركيا.

تركيا الثالثة عالميا في طلبات حذف منشورات تويتر

كشفت شركة تويتر أن حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا احتلت المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الحكومات تقدمًا بطلبات لحذف المحتويات التي ينشرها رواد الموقع.

وأعلنت الشركة أن 95% من هذه الطلبات وردت من خمس دول وهي: اليابان في المرتبة الأولى، تلتها كل من روسيا وتركيا والهند وكوريا الجنوبية، مؤكدة أن أن هذا الوضع بمثابة تهديد لحرية التعبير عن الرأي والخصوصية، واتجاه مقلق للغاية يستوجب توخي الحذر.