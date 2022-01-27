أنقرة (زمان التركية) – كتبت الصحف التركية أن شركة تسلا الأمريكية العملاقة للسيارات الكهربائية قررت دخول السوق في تركيا بأربعة موديلات من سياراتها الكهربائية، بالإضافة إلى إنشاء محطات شحن.

كما أفادت التقارير أن شركة تيسلا المملوكة لإيلون ماسك شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء محطات شحن في 10 مدن تركية.

وتبين أن شركة تسلا قامت بتحديث مواقع محطات الشحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية الموجودة على موقعها الرسمي في الإنترنت.

وفقًا للتحديث المذكور، أدرجت الشركة الأمريكية 10 مدن في تركيا ضمن مواقع مواقع محطات الشحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية، وهي إسطنبول، أنقرة، أنطاليا، أيدين، باليكسير، بورصا، أدرنة، سكاريا، إزمير، قونيا.

ومن المتوقع أن عملاق السيارات الكهربائية تسلا ستحضر السيارات الكهربائية طراز S و Model 3 و Model X و Model Y إلى تركيا، علما أنها تواصل بيع موديلاتها المختلفة في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا.

كما أفادت الأنباء أن محطات الشحن فائق السرعة المخطط إنشاؤها في تركيا يمكن أن تعمل بقدرة 75-100 كيلوواط ساعة، حسب نوعها، ويمكنها شحن 80% من متوسط بطارية السيارة في 25 أو 34 دقيقة.