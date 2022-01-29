بروكسل (زمان التركية) – قال تقرير بيئي حديث إن تلوث الفحم في تركيا تسبب في 200 ألف حالة وفاة مبكرة على مدار الـ55 عامًا الماضية.

أصدر تحالف الصحة والبيئة (HEAL) ومقره بروكسل، عاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي في 26 يناير تقرير “التلوث المزمن بالفحم”، ذكر فيه أن محطات الطاقة الحرارية في تركيا لم تبلغ عن انبعاثاتها الملوثة، لتسبّب تكاليف صحية قدرها 4.8 تريليون ليرة تركية.

وأفاد التقرير أن الانبعاثات الملوثة لمحطات الطاقة الحرارية في تركيا أدت إلى 117661 ولادة مبكرة، و1.247.000 حالة التهاب الشعب الهوائية لدى الأطفال، وفقدان 62 مليون يوم عمل على مدى السنوات الـ55 الماضية.

كما ذكر تقرير تحالف الصحة والبيئة أن تلوث محطة توليد الطاقة الحرارية بالفحم تسبب في وفاة 200 ألف مبكرة في تركيا خلال هذه الفترة.

ووفقًا للتقرير، فقد شكلت محطات الطاقة الحرارية في محفظات زونغولداك وتشاناكالي وموغلا وإسكندرون 40 في المائة من إجمالي العبء الصحي الناجم عن تلوث الفحم.

تشتهر ولاية موغلا الساحلية بضمّها منتجعات شهيرة في البلاد، وهي المنطقة التي سجلت أسوأ النتائج من حيث الآثار الصحية الضارة الناجمة عن تلوث الفحم، حيث تكبدت محطات الطاقة الحرارية في المدنية حتى الآن تكاليف صحية تزيد عن 1.48 تريليون ليرة تركية.

نظرًا لعدم إتاحة بيانات الانبعاثات لكل منشأة في تركيا للجمهور، تستند نتائج تحالف الصحة والبيئة إلى تقديرات مستمدة من المنهجيات العالمية، وبالتالي، فإن المشكلات الصحية الفعلية الناجمة عن تلوث الفحم في تركيا تُقدر بأنها أعلى من نتائج التقرير.

قدم تحالف الصحة والبيئة أيضًا العديد من التوصيات المتعلقة بالسياسات، بما في ذلك وضع جدول زمني واضح لتقليل الطاقة القائمة على الفحم وإغلاق المحطات، بحلول عام 2030 على أبعد تقدير.

كما اقترح وقف بناء جميع محطات الطاقة الحرارية، مثل تلك الموجودة في تشاناكالي، وضمان الشفافية بشأن بيانات الصحة والتلوث، بالإضافة إلى إجراء تقييمات الأثر الصحي لجميع السياسات المتعلقة بإنتاج الطاقة.

كما أوصى التقرير بتعزيز البدائل المهنية للعاملين في المناجم والمصانع التي تتأثر صحتها بالفحم وزيادة قدرة المؤسسات الطبية على لعب دور فعال في التخفيف من تغير المناخ.