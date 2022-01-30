أنقرة (زمان التركية) – امتنعت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا، عن الرد على 7067 مذكرة برلمانية خلال العام الماضي.

خلال العام 2021 تقدم نواب البرلمان التركي بنحو 17 ألف و445 مذكرة برلمانية إلى الجهات المعنية، وجاء الرد على 2101 مذكرة فقط وامتنعت الحكومة عن الرد على 7067 مذكرة.

وأجابت الحكومة على 6691 مذكرة بعد انتهاء الفترة القانونية المحددة.

وفيما يخص المذكرات البرلمانية المتبقية فإن السلطات التركية أعادت جزء منها في حين أقدم النواب على سحب عدد من تلك المذكرات التي تقدموا بها.

وتبين أن المذكرات البرلمانية التي لم يتم الرد عليها تضمنت مذكرات تقدم بها نواب الحزب الحاكم نفسه، حيث تقدم نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بنحو 13 في المئة من إجمالي المذاكرات البرلمانية المطروحة خلال العام الماضي.

ولم تجب السلطات التركية عن عدد كبير من المذكرات البرلمانية التي تقدم بها نواب الأحزاب المعارضة، غير أنها اتخذت الموقف عينه تجاه مذكرات نواب الحزب الحاكم، إذ امتنعت السلطات عن الرد على 6 مذكرات من بين 13 مذكرة برلمانية تقدم بها نواب الحزب الحاكم.

وتصدر وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغييرات المناخية، مراد كوروم، قائمة أكثر الوزراء امتناعا عن الرد على مذكرات نواب الحزب الحاكم.

ولم تجب الوزارة عن أسئلة نواب الحزب بشأن المعلومات الواردة في تقرير ديوان المحاسبات فيما يخص بلدية أضنة، كما امتنعت الوزارة عن الرد على مذكرات نواب الحزب بشأن مشاكل انقطاع مياه الشرب في عدد من أحياء مدينة هاتاي.

هذا وتم إعادة مذكرتين تقدم بها نائب الحزب عن مدينة إزمير، نجيب ناصر، بشأن المنطقة الانتخابية وذلك لامتناع الوزارة عن الرد عليهما.