أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي أن الغالبية بفارق بسيط يرون أن المعارضة في تركيا غير مستعدة بشكل كاف لتولي السلطة.

وفق استطلاع “نبض تركيا” خلال شهر يناير/ كانون الثاني الذي أجرته مؤسسة متروبول للدراسات واستطلاعات الرأي في تركيا، تم سؤال المشاركين عما إن كانوا يرون أن تحالف الشعب وأحزاب المعارضة مستعدة بالفعل لتولي إدارة البلاد.

وأوضح 46 في المئة من المشاركين أن المعارضة مستعدة بالفعل لتولي السلطة، بينما أكد 47 في المئة من المشاركين أن المعارضة لا تتمتع بعد بالقابلية والقدرة على إدارة البلاد.

في السياق ذاته نشرت صحيفة “فورورتس” الألمانية، مقالا بعنوان عن تراجع شعبية زعيم حزب العدالة والتنمية الرئيس رجب طيب أردوغان بعد الأزمة الاقتصادية في البلاد، واستغلال المعارضة لهذه القضية.

والمقال أوضح أن مواقف زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، الناقدة للحكومة تسببت في زيادة نسبة دعمه، ولكنه ينقصه خارطة طريق واضحة للخروج من الأزمات الحالية في تركيا.

وتتابع الصحيفة: “كيليتشدار أوغلو بحاجة إلى إقناع الناخبين بالطريقة التي سيعمل بها هو وفريقه على إصلاح البلاد عندما يصل إلى السلطة. لان خسارة أردوغان الأصوات لا تعني انتصار المعارضة”.

وقالت الصحيفة “تخشى المعارضة من أن يستخدم نظام أردوغان أساليب غير عادلة للبقاء في السلطة حتى ذلك الحين. لا تزال ذكريات انتخابات يونيو 2015، التي خسرها حزب العدالة والتنمية للمرة الأولى، وأصبح غير قادر على تشكيل حكومة بمفرده، ما زالت حية. في الأشهر التي تلت ذلك، أنهت الحكومة عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني. في أجواء الخوف هذه، كرر أردوغان انتخابات نوفمبر 2015 وفاز بها بأغلبية ساحقة”.