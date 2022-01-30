أنقرة (زمان التركية) – تستعد المخابز في عدد من المناطق بولاية إسطنبول لبيع رغيف الخبز بسعر 3.5 -4 ليرات، لمواجهة تكاليف الإنتاج المتزايدة بسبب ارتفاع معدل التضخم النقدي إلى 36 بالمئة.

وكانت أسعار الخبز شهدت زيادة في شهر ديسمبر/ كانون الأول، أسفرت عن بلوغ سعر رغيف الخبز نحو 3 ليرات. لم تتوقف الزيادة عند هذا الحد، إذ تستعد أحياء بشكتاش وساريير وشيشلي في مدينة إسطنبول لرفع سعر رغيف الخبز إلى 3.5 ليرة، في حين سيبلغ سعر رغيف الخبز 4 ليرات في أحياء كاديكوي ومالتبه وأتاشهير اعتبارا من مطلع الشهر القادم.

من جانبه صرح رئيس اتحاد ملاك المخابز، جيهان كوليفر، أن سعر رغيف الخبز قد يرتفع إلى 5-6 ليرات خلال شهر واحد في حال عدم اتخاذ السلطات أية إجراءات احترازية.

وفي المقابل شهد استهلاك الخبز المدعم في تركيا زيادة ملحوظة في ظل زيادة سعر المخبوزات بالمحال التجارية. وفق دراسة حديثة لمؤسسة متروبول، يحصل واحد من كل 4 مواطنين في إسطنبول على الخبز المدعّم.

تجاهل المخابز غير المرخصة

وأوضح كوليفر أن المخابز غير المرخصة، وارتفاع أسعار المدخلات وضعهم في مأزق مشددة على ضرورة اتخاذ الرأي العام موقفا تجاه الأمر.

وأشار كوليفر إلى وجود نحو 1500 مخبز غير مرخص داخل مدينة إسطنبول وأن السلطات تزودهم بالغاز الطبيعي والكهرباء والمياه على الرغم من كونهم غير قانونيين، وهو ما يضيع حقوق المخابز التي تعمل بشكل قانوني، مشتكيا من أن: “وزارة الزراعة وبعض البلديات تتجاهل الأمر”.

خلال الأشهر الستة الأخيرة أصبحت المخابز تتخذ قرارات الزيادة، دون انتظار قرار الغرف المهنية نظرا للزيادات المتسارعة في أسعار القمح والخميرة والغاز الطبيعي والكهرباء.

ويبلغ سعر رغيف الخبز الرسمي بمدينة إسطنبول 2.5 ليرة خلال الوقت الراهن.

أكد كوليفر أن نحو 500 مخبز من بين 1500 مخبز غير مرخص لا يحملون تصريح إنتاج وأن الجهات المعنية تمتنع منذ سنوات عن الرد على الطلبات التي تقدموا بها بهذا الصدد مفيدا أنه في حال إغلاق تلك المخابز غير المرخصة فإن الطاقة الإنتاجية للمخابز الحالية سترتفع إلى 9 آلاف رغيف خبز يوميا وقد يتراجع سعر الخبز إلى 1.5 ليرة مع تزايد الطاقة الإنتاجية.