أنقرة (زمان التركية) – دعا التركي أنيس كانتر فريدوم، لاعب فريق بوسطن سيلتيكس في الدوري الأمريكي للمحترفين، الحكومة اليونانية لوقف ترحيل اللاجئين الأتراك.

أنيس كانتر، تطرق خلال مشاركته في برنامج تليفزيوني على قناة “open tv”، عن وضع اللاجئين الأتراك الذين عبروا الحدود إلى اليونان هربا من الملاحقات الأمنية في تركيا.

وطالب كانتر الحكومة اليونانية، التي رحلت أعدادًا كبيرة من اللاجئين إلى تركيا من من جهة نهر ماريتسا، بوقف عمليات الترحيل.

وقال كانتر الذي يتخذ موقفًا معارضًا من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان: “لقد تم إعادة عدد كبير جدًا من اللاجئين إلى الحدود. يجب على اليونان والدول الأخرى والمنظمات الدولية أن تفعل كل ما في وسعها لإنشاء مناطق آمنة”.

أضاف مشيرًا إلى خطورة محتملة على حياة المرحلين “الأتراك الذين يحاولون الفرار إلى اليونان هم أناس ينتقدون الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان علنًا، ويواجهون اضطهادًا رهيبًا عند إعادتهم إلى تركيا”.

وأضاف انيس كانتر: “في السنوات الأخيرة، أنقذ الشعب اليوناني أرواح العديد من الأبرياء من خلال استضافة اللاجئين الأتراك الفارين من غضب الديكتاتور أردوغان. لا أستطيع أن أشكركم بما فيه الكفاية على ذلك”.

وأكد كانتر أنه “للأسف يعاني مؤخرًا الكثير من الأتراك المعارضين من مصاعب، على الأرجح بسبب استفزازات المخابرات التركية”.