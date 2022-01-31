أنقرة (زمان التركية) – سلطت قناة “الجزيرة” القطرية الضوء على الموقف الأوروبي من التواجد العسكري التركي في ليبيا، وقالت إنه يزعج دول الاتحاد الأوروبي.

القناة نشرت تقريرا تحت عنوان “ما التالي للقوى العالمية في ليبيا التي مزقتها الحرب؟”، أوضحت خلاله أن دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة دول البحر الأبيض المتوسط، منزعجة بشدة من التواجد العسكري التركي والروسي في ليبيا.

وأضاف التقرير: “دول الاتحاد الأوروبي لها نصيب كبير في مستقبل ليبيا، ووجود كل من القوات التركية والروسية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، يزعج بشدة القوى الأوروبية”.

وأشار التقرير إلى أن موقف دول الاتحاد الأوروبي، معاكس لواشنطن التي تواجه حاليا مشاكل أكثر إلحاحًا، لا سيما من دونباس إلى كوريا الشمالية إلى الصين، وفوق كل ذلك المشاكل المحلية الضخمة المشاكل التي تواجه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وأكدت القناة أن بايدن غير مهتم بليبيا في الوقت الحالي.

كما ذكرت القناة أن لدى الأتراك والروس الكثير من المكاسب من خلال البقاء في ليبيا، وأنهم ليس لديهم حافز كبير للمغادرة في ظل الظروف الحالية.