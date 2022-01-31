أنقرة (زمان التركية) – منعت الشرطة، عددا من الشبان من الغناء باللغة الكردية في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول.

فجأة تدخل شرطيان ومنعا فرقة غنائية من إكمال أغنية باللغة الكردية، بينما كان هناك تجمع في الشارع يستمع للفرقة في استمتاع.

أمين حزب الشعوب الديمقراطي في إسطنبول، فرهات أنجو، نشر تغريدة على تويتر، انتقد من خلالها حظر الغناء باللغة الكردية.

وقال أنجو في منشوره الذي تضمن مقطع فيديو للشباب الذين تم منعهم من الغناء بالكردية، إن قوات الشرطة تقرر لغة الأغاني التي يمكن ترديدها في إسطنبول.

وأوضح أنجو أن الشرطي الذي منع الشباب من الغناء بالكردية،قال للشباب: “كل مكان هو أرضي، لا يمكنكم الغناء هنا”.

وأكد أنجو أن تعصب الحكومة تجاه الأغاني الكردية، يأتي من عدائهم للهوية الكردية، ولفت إلى أنه يتم تشغيل موسيقى وأغاني بعدة لغات في هذا الشارع، “فلماذا لدى الحكومة مثل هذا الحظر على الموسيقى الكردية فقط؟”.

كما أشار أنجو إلى أنه تم اعتقال 4 أشخاص من الفرقة الغنائية.

Maalesef bu günde İstiklal caddesinde Kürtçe sokak müziğini yapan gençler engellenmiş. Polisler kanun kesici olmuş! Hangi dilden müzik yapılacağı onlar karar veriyorlar. https://t.co/zJSPQ4CVad pic.twitter.com/9PWLiim1mV — Ferhat Encu (@FerhatEncu) January 30, 2022



منذ وقت طويل تمثل القضية الكردية في تركيا أزمة للسلطة الحاكمة، حكومة العدالة والتنمية بعد فشلها في احتواء الأزمة، تبنت استراتيجية العداء مع الأكراد التي يتبناها التيار القومي والممثل حاليا في التحالف الحاكم، من خلال حزب الحركة القومية وحزب الاتحاد الكبير.

يذكر أن الحكومة التركية تحظر استخدام اللغة الكردية للدراسة حتى في مدارس المدن ذات الأغلية الكردية، كما تحظر تعليق أي لافتات تحمل كلمات أو عبارات كردية، بالإضافة إلى حظر تدريس اللغة الكردية في مراكز اللغات.