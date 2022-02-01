أنقرة (زمان التركية) – كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن عناصر داعش دخلوا أوروبا والولايات المتحدة بجوازات سفر مزورة، وأن معظم الجوازات المزورة أعدتها شبكات في تركيا.

وأوضح تقرير للصحيفة أن مطار إسطنبول يستخدم بشكل متكرر في عمليات العبور هذه.

تضمن التقرير مقابلات مع شخصين، أحدهما أوزبكي والآخر روسي، وزعا جوازات سفر مزورة في تركيا. وقال الشخص الأوزبكي إنه يمكنه الحصول على شهادة وفاة رسمية من تركيا مقابل 500 دولار حتى يختفي الشخص تمامًا عند الضرورة.

كما أكد مسؤول من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن هناك شخصا في تركيا يقدم وثائق جيدة الصنع لأعضاء داعش، ويستخدم وسطاء يتحدثون الروسية والعربية ولغات أخرى لخدمة عملاء مختلفين.

وأشار التقرير إلى أن الشبكة التي تقوم بهذا العمل يديرها أوزبكي يعيش في تركيا وله صلات بالمتطرفين، ويقدم هذا الشخص جوازات سفر مزورة عالية الجودة تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار.

وكتبت صحيفة الغارديان أن ما لا يقل عن 10 أشخاص عبروا الحدود بشكل غير قانوني إلى تركيا من سوريا، غادروا مطار إسطنبول بجوازات سفر أعدها بائع أوزبكي.