أنقرة (زمان التركية) – قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، إن الوزراء ورؤساء البنوك المركزية ورؤساء هيئة الإحصاء تحولوا إلى عمال موسميين في تركيا.

وذكر أوزتراك أنه “في ثلاث سنوات و 6 أشهر و20 يومًا، تغير 7 وزراء، حيث عاصر الشعب التركي 3من وزراء الخزانة والمالية و4 محافظين للبنك المركزي ورؤساء هيئة الإحصاء التركية”.

والأسبوع الحالي أعلن وزير العدل عبد الحميد جول الاستقالة من منصبه، فيما تم إقالة رئيس هيئة الإحصاء التركية.

أوزتراك قال ساخرا تعقيبا على إقالة رئيس هيئة الإحصاء، إنه سيتم الإعلان عن معدل التضخم لشهر يناير يوم الخميس، وأنه “من الواضح بالفعل أنه سيكون 16 بالمائة”.

كما زعم أوزتراك أن الحكومة بدأت في رسم “صور التضخم الوردي”، وقال إذا تم إثبات أدنى تلاعب في أرقام التضخم فإن الجناة سيجدون أنفسهم أمام القضاء. التضخم سجل في ديسمبر الماضي 36 بالمئة.

وذكر أوزتراك أنه لم يعد من الممكن الوصول إلى البيانات الخاصة بمخازن الغاز الطبيعي في تركيا بالأسبوعين الماضيين، متسائلا عن السبب وراء ذلك.

وفي سياق منفصل، قال أوزتراك إنهم لن يقبلوا أبدًا بذور الكراهية والاستياء التي تُزرع في قلوب الأطفال النظيفين، مضيفا: “سنكسر لغة الكراهية هذه في صناديق الاقتراع مع أمتنا. لكن لدينا طلبًا من عائلاتنا حتى سيصل صندوق الاقتراع. لا تدعوا هذا الضغينة والكراهية تصل إلى منازلكم وعقول أطفالكم”.