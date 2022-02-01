أنقرة (زمان التركية) – أعلن بنك “يونيكريديت” الإيطالي، أن التضخم النقدي في تركيا سيستمر في الارتفاع في عام 2022.

وبحسب البنك الإيطالي، فإن التضخم في تركيا سيرتفع بنسبة 10.7 في المائة على أساس شهري ويصل إلى 48.2 في المائة في يناير الجاري.

وسجل التضخم النقدي في تركيا خلال ديسمبر الماضي 36 بالمئة.

وأشار البنك إلى أن التضخم سيرتفع إلى 55 بالمئة ويغلق العام بنسبة 37 بالمئة.

وقال البنك إن ثلث الارتفاع في التضخم العام سيأتي من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، وإن الكحول والتبغ يمكن أن يضيفا 1.1 نقطة مئوية إلى التضخم.

كما توقع البنك زيادة شهرية بنسبة 7 في المائة في التضخم الأساسي، وأن يصل التضخم الأساسي السنوي إلى 39.5 في المائة.

وذكر البنك أنه يعتقد أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية ستكون 8.5 في المائة في يناير.

وقدر البنك الإيطالي أن التضخم سيظل عند 55٪ حتى الشهرين الأخيرين من عام 2022، وبعد ذلك سيكون 37٪ في نهاية عام 2022، مع بدء التأثير الأساسي.