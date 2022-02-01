أنقرة (زمان التركية) – أعلنت شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية “بوتاش” عن زيادة في سعر الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء.

الشركة نشرت بيانا بالتسعيرة الخاصة بشهر فبراير/ شباط الجاري عبر موقعها الالكتروني، تضمن تثبيت أسعار الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والصناعية، وزيادة بنحو 14 في المئة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدمة لتوليد الكهرباء.

وبهذا يبلغ سعر الألف متر مكعب من الغاز الطبيعي الممنوح للوحدات السكنية نحو 1860 ليرة، بينما يبلغ سعر الألف متر مكعب من الغاز الطبيعي الممنوح للوحدات الصناعية 6300 ليرة.

وارتفع سعر الألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء إلى 6300 ليرة.

يشار إلى أنه يتم تحديد أسعار الغاز الطبيعي في تركيا بشكل شهري.

ومن غير المعروف إن كانت الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء ستنعكس أم لا على فواتير الكهرباء التي يشتكي المواطن بالفعل من ارتفاع سعرها.