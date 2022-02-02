عمان (زمان التركية)ــ قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في ختام زيارته إلى الأردن إن “استقرار المنطقة يتطلب العمل لاستعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية”؛ جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أبو الغيط قبيل مغادرته الأردن بعد زيارة استمرت يومين.

قالت الأمانة العامة للجامعة إن أبو الغيط حظي خلال الزيارة باستقبال جلالة الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأشارت في بيان إلى أن أبو الغيط كان حريصا على الاستماع الى رؤى جلالة ملك الأردن فيما يخص التحديات الإقليمية وسبل التعامل معها، وبالذات فيما يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء استمرار الحكومة الإسرائيلية في اتخاذ إجراءات من شأنها القضاء الفعلي على فرص تحقيق حل الدولتين، بما سيفضي إلى دولة واحدة تقوم على الفصل العنصري، وهو واقع لا يتمناه أي طرف.

وأوضح البيان أن الأمين العام كان قدعقد كذلك جلسة محادثات مطولة مع وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي تم خلالها تبادل الرؤى ووجهات النظر، حول مُجمل الوضع العربي في ضوء التحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقة، وسُبل تنشيط العمل العربي المشترك في المرحلة القادمة.

وأوضحت الأمانة العامة أن أبو الغيط استعرض في محادثاته مع الوزير الصفدي حالة العمل العربي المشترك بشكل عام في المرحلة الحالية، مؤكداً على وجه الخصوص أهمية تنشيط الحضور العربي في البلدان التي تُعاني الأزمات من أجل سد الفراغات التي تنفذ منها الأطراف الإقليمية والدولية لخلق مناطق نفوذ.