أنقرة (زمان التركية) – فشلت الحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، في إقناع شركائها باستخدام الليرة التركية في التبادل التجاري.

كان الرئيس رجب طيب أردوغان، دعا خلال الفترة التي واجهت فيها تركيا مشاكل مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى استخدام العملة المحلية.

لكن هدف أردوغان المتمثل في التجارة بالعملة المحلية مع روسيا وإيران والصين، والتي أراد تطوير العلاقات التجارية معها بدلا من أوروبا والولايات المتحدة، لم يتحقق.

في الوقت الذي كان فيه الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر استخدامًا في التجارة الخارجية مع تركيا، تبعه اليورو. كانت الليرة التركية هي ثالث أكثر عملة في التجارة الخارجية، بينما احتل الجنيه البريطاني المرتبة الرابعة هنا، لم تكن هناك تجارة كبيرة بالروبل الروسي أو اليوان الصيني.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، فقد بلغت الصادرات بالدولار الأمريكي 106.7 مليار دولار عام 2021، بينما بلغت الصادرات باليورو 103.6 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن كلا العملتين تراجعتا في الصادرات، فقد لوحظ أن الدولار الأمريكي كان متقدمًا بمقدار 2.5 مرة في الصادرات. في عام 2021، تم تحقيق 176 مليار دولار من إجمالي الواردات بالدولار الأمريكي، و 78.8 مليار دولار باليورو.

كما أن التجارة مع الدول التي تتمتع تركيا بعلاقات وثيقة معها كانت مخيبة للآمال أيضًا، بلغت الصادرات بالمانات الأذربيجاني والريال القطري 42.3 مليون دولار والواردات 276 ألف دولار فقط.