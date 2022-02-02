أنقرة (زمان التركية) – شهدت مدينة إسطنبول، مظاهرة تجمع فيها سياسيون وفنانون ومواطنون عاديون، احتجاجًا على منع فرقة غنائية من أداء أغنية كردية.

المظاهرة جاءت عقب منع الشرطة فرقة غنائية من ترديد أغانيها باللغة الكردية في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول.

ونظم حزب الشعوب الديمقراطي، مظاهرة أمام مدرسة جالطة سراي الثانوية في شارع الاستقلال، وتم الغناء باللغة الكردية.

وشارك في المظاهرة فنانون والعديد من النواب عن الحزب الكردي.

المظاهرة التي أيدها المواطنون بتصفيق حار، تم إرسال رسالة من خلالها مفادها أن الحظر المفروض على اللغة والثقافة الكردية لن يتم قبوله.

وقال فرحات إنجو، أمين حزب الشعوب الديمقراطي في اسطنبول، في خطابه باللغة الكردية، إنهم لن يقبلوا الحظر المفروض على اللغة والثقافة الكردية.

وأضاف إنجو: “كما يعلم الجميع، يتعرض موسيقيو الشارع للهجوم من قبل الشرطة هنا (شارع الاستقلال). لهذا السبب كانوا على جدول الأعمال لبضعة أيام. لديهم عدم تسامح تجاه الأكراد. نحن لا نقبل هذا التعصب تجاه اللغة الكردية”.

وتابع السياسي الكردي: “نحن لا نقبل الهجمات على الأكراد. يقولون “إنهم ليسوا ضد الموسيقى الكردية”. لكنهم يحاولون منع أولئك الذين يتجمعون في مكان واحد ويغنون أغانيهم باللغة الكردية. سنصنع دائما الموسيقى الكردية في كل مكان”.