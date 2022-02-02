أنقرة (زمان التركية) – سجلت مدينة إسطنبول أعلى معدل تضخم نقدي سنوي منذ 20 عاما.

تجاوز معدل التضخم النقدي في إسطنبول 50 بالمئة، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2002.

غرفة تجارة إسطنبول أعلنت عن الأرقام القياسية لأسعار شهر يناير. وفقًا للبيانات، سجل التضخم الشهري في إسطنبول 13.78 في المائة والتضخم السنوي 50.91.

وارتفع مؤشر كسب العيش في إسطنبول، وهو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة، في ديسمبر 2021 بنسبة 13.78 في المائة مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 50.91 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

ووفقًا لذلك، تم تسجيل أعلى معدل تضخم سنوي في إسطنبول منذ عام 2002.

وارتفعت أسعار الجملة بنسبة 6.03 في المائة مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 53.96 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وفي يناير 2022، كانت هناك زيادة بـ26.69 في المائة في نفقات النقل والاتصالات، و 21.51 في المائة في نفقات الرعاية الصحية والشخصية، و 17.19 في المائة في نفقات الإسكان، و 13.81 في المائة في الإنفاق على الغذاء، و 10.24 في المائة في نفقات السلع المنزلية.

ومن ناحية أخرى، انخفض الإنفاق على الملابس بنسبة 0.39 في المائة.