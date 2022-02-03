أنقرة (زمان التركية) – سخر زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقال إنه يحتاج إلى دروس في الرياضيات.

تصريحات باباجان جاءت تعليقا على ما قاله الرئيس أردوغان، بأن التضخم في تركيا سينخفض أكثر.

ويبلغ معدل التضخم النقدي في تركيا وفق بيانات شهر ديسمبر الماضي 36 بالمئة.

باباجان قال إنه “من الضروري إعطائه درسًا في اللغة التركية، بدءًا من الأبجدية، ثم درسًا في الرياضيات، بدءًا من العداد، لأنه من الواضح أنه لا يعرف كيف يحسب”.

وتساءل باباجان قائلا: “هل هناك اتجاه نزولي للتضخم ليقول إنه سينخفض ​​أكثر”؟.

وأضاف باباجان: “لدي أخبار سارة وأخبار سيئة للسيد أردوغان. لنبدأ بالأخبار السارة: التضخم سينخفض ​​بالتأكيد. النبأ السيئ: عندما يصل التضخم إلى أدنى مستوياته، لن يكون الرئيس هو السيد أردوغان. سيكون من دواعي سرورنا إخراج هذا البلد من الأزمة وخفض معدلات التضخم”.

وفي سياق منفصل، قال باباجان إن أردوغان يحكم تركيا بطرية طفولية، فيعين شخصا، وعندما يجده لا ينفذ كل أوامره، يقيله من منصبه.

وأشار باباجان إلى أنه لا يمكن تصور أن الرئيس، الذي لم يحقق الاستقرار في حكومته بعد، سيضمن الاستقرار في البلاد.