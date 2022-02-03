أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي حول المشكلات التي يعاني منها الموظفين، تصدر غلاء المعيشة الناجم عن التضخم النقدي الذي بلغ وفق أحدث البيانات 48 بالمئة.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة Ipsos بمشاركة 800 موظف.

وتضمن الاستطلاع سؤال المشاركين من الموظفين عن المشكلة الرئيسة التي يرغبون في حلها حال امتلاكهم القدرة على هذا.

وتصدر التضخم وغلاء المعيشة الأجوبة التي طرحها المشاركون خلال الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت بنسبة 76 في المئة.

وجاءت جائحة كورونا، التي عاودت الارتفاع بالتزامن مع ظهور متحور أوميكرون، في المرتبة الثانية بواقع 16 في المئة ثم التعبير عن الرأي في المرتبة الثالثة بواقع 8 في المئة.

جدير بالذكر أن هيئة الإحصاء التركية أعلنت أن معدل التضخم بلغ 48 في المئة خلال هذا الشهر، بعد أن كان 36 بالمئة الشهر الماضي.

هذا واستهل سعر صرف الدولار أمام الليرة العام الجاري عند مستوى 13.50 ليرة بعدما كان يبلغ 7.44 ليرة خلال الفترة عينها من العام السابق الذي فقدت خلاله الليرة أكثر من 45 في المئة من قيمتها.