أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حزب العدالة والتنمية، عندما تسلم السلطة نقل تركيا نقلة نوعية، لدرجة أنه لم تكن الكهرباء متوفرة قبل قدومهم للسلطة.

تصريحات أردوغان جاءت خلال كلمة له في الجمعية العامة لاتحاد رجال الأعمال الشباب في تركيا.

أردوغان قال إنه لم يكن هناك استثمار في الطاقة قبل حزب العدالة والتنمية، فلم يكن هناك سوى مصابيح الغاز في منازل المواطنين، ولكن الحال تغير مع تسلم العدالة والتنمية الحكم.

تصريحات أردوغان تأتي مع الشكوي المتزايدة من ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد خصوصا الكهرباء والغاز الطبيعي.

كما زعم أردوغان أن المنازل كانت خالية من الثلاجات والأفران قبل قدوم “العدالة والتنمية” وقال: “أتساءل عما إذا كان بإمكاننا العثور على أفران في المنازل قبل 15 عامًا في تركيا؟ أتساءل عما إذا كان بإمكاننا العثور على ثلاجات في المنازل؟”.

تسببت تصريحات أردوغان في موجه سخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال نائب حزب الشعب الجمهوري، فالي أغبابا: “أردوغان سيقول المرة القادمة إنهم من اخترعوا النار”.

وأضاف أغبابا: “أعتقد أنه يتوقع منا أن نشكره على إنقاذنا من العيش في كهف بالاعتماد على النار. إنه لأمر مؤسف”.

كما قالت المدونة ياليز كوراي: “في ظل حكم العدالة والتنمية، يجلس الناس -بلا إضاءة- على ضوء التليفزيون خوفا من ارتفاع فاتورة الكهرباء”.