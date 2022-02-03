أنقرة (زمان التركية)ــ اتهم قائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم كوباني تركيا بالتسبب في مقتل مدنيين ومقاتلين، ودمار بالبنية التحتية بعد تنفيذ غارات جويّة على منطقتي عين ديوار وديريك، وقال إن الاعتداء التركي “إعلان حرب” وطالب التحالف الدوي بالتدخل.

قال الجنرال الكردي إن القصف التركي تسبب في إصابة البنى التحتية العامة، بما في ذلك سد المياه ومحطة الكهرباء، إلى جانب “استشهاد مدنيين ومقاتلين”، معتبرًا أن الهجوم يرقى إلى مستوى إعلان الحرب، ويعرض المدنيين للخطر ويقوض قتالهم ضد داعش.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن أمس تنفيذ غارات في شمال سوريا والعراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، وقالت وزارة الدفاع التركية إن العملية العسكرية التي أطلقت عليها “نسر الشتاء” أسفرت عن تدمير ملاجئ وكهوف للتنظيم.

في إشارة منه إلى دور دول التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش بقيادة واشنطن، قال مظلوم كوباني إنه “مع تزايد تهديد الإرهاب، يتحمل شركاؤنا في التحالف جزءًا كبيرًا من المسؤولية لمنع مثل هذه الهجمات التركية”، على حد تعبيره.

وتابع: “وحدات مكافحة الإرهاب أبدت استجابة سريعة وفعالة في صد هجوم خلايا الإرهاب داعش. وبفضل تضحيات وحدات قسد والأمن الداخلي المقاتلة ودعم ومساندة شركائنا في التحالف الدولي، تمت السيطرة على معتقلي داعش المتمردين واستعادة الأمن والأمان في أحياء مدينة الحسكة”.