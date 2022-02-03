أنقرة (زمان التركية) – زعم الكاتب إسماعيل صايماز، أن تركيا ستكون على موعد مع استقالة ثلاث وزراء جدد.

تصريحات صايماز جاءت خلال حلوله ضيفا على برنامج”ميديا مهالسي”، تعليقا على استقالة وزير العدل التركي، عبد الحميد جول.

صايماز قال إن ثلاث وزراء جدد يمكن أن يتركوا مناصبهم، أولهم وزير الخارجية، مولود تشافوش أوغلو.

وثاني الوزراء الذي أشار إليها صايماز هو وزير الزراعة، بكير باكدميرلي، الذي دمر الزراعة أحرق الغابات على حد وصف صايماز.

أما ثالث الوزراء هو وزير الشباب والرياضة، محمد قصاب أوغلو.

كما أكد صايماز أن كرسي رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، يهتز هو الآخر.

يذكر أن وزير العدل عبد الحميد جول أعلن مطلع الأسبوع الجاري استقالته من منصبه.