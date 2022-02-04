أنقرة (زمان التركية) – أطلقت هيئة الأرصاد الجوية التركية، الجمعة، الإنذار الأصفر ل8 مدن بسبب الثلوج الكثيفة والعواصف والسيول .

وقالت الأرصاد الجوية، في بيان، أنها أطلقت الإنذار الأصفر أرتفين وبولو وغيرسون وهكاري وريزي وطرابزون وفان وشيرناك بسبب الثلوج العواصف الماطرة .

وأضافت أن الطقس سيكون غائم جزئيًا في جميع أنحاء البلاد، وستهب رياح شمالية بقوة (40-70 كم / ساعة) على وسط وشرق البحر الأسود والجزء الغربي من البحر المتوسط .

وتابعت أنه من المتوقع أن تتساقط أمطار غزيرة وسط وشرق البحر الأسود، وستنخفض درجات الحرارة في المناطق الغربية والداخلية وستكون أقل من المعدلات الموسمية .