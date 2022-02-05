الرباط (زمان التركية)ــ اقترب عمال الإنقاذ من الوصول إلى الطفل المغربي ريان ذو الـ 5 سنوات، والمحاصر منذ أربعة أيام في بئر شمال المغرب، ويتابع الآلاف عبر العالم عملية الإنقاذ.

وسقط الطفل، ريان، في البئر في مدينة شفشاون الجبلية يوم الثلاثاء. هاشتاج أنقذو ريان انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في مختلف البلدان العربية، فيما تابع الآلاف البث الحي عبر فيسبوك لعملية إنقاذ ريان.

يبلغ عمق البئر 32 مترًا ويضيق حيث ينحدر من قمته بقطر 45 سم، مما يعني أن رجال الإنقاذ لا يمكنهم النزول بأنفسهم لانتشال الطفل.

عمل رجال الإنقاذ مع الجرافات على حفر خندق ضخم في التل المجاور للبئر، تاركين فجوة في الأرض. بحلول صباح السبت، كانوا يحفرون أفقيًا باتجاه البئر، ويركبون أنابيب PVC للحماية من الانهيارات الأرضية وإخراج الصبي. وفق وكالة رويترز.

ريان على وشك الخروج من البئر

وقال كبير رجال الإنقاذ عبد الهادي التمراني لتلفزيون 2M الرسمي في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت “خطوة الإنقاذ الثانية هذه على وشك الانتهاء … نتسابق للوصول إلى الريان وسير أعمال الحفر كما هو مخطط لها.”

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية SNRT News عن أحد المنقذين قوله يوم الجمعة إن ريان لا يزال على قيد الحياة.

المنطقة الجبلية حول شفشاون شديدة البرودة في الشتاء وعلى الرغم من إنزل الطعام إلى الريان، لم يتضح ما إذا كان قد أكل شيئًا. كما تم تزويده بالماء والأكسجين باستخدام أنبوب.

وقال شاهد محلي لرويترز إن الحفر الأفقي تأخر بسبب الصخور مما عقد الحفر اليدوي.

هناك مروحية تقف على أهبة الاستعداد لنقل ريان إلى المستشفى بمجرد إطلاق سراحه.