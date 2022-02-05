أنقرة (زمان التركية) – توقع بنك الاستثمار الأمريكي الشهير “جولدمان ساكس” أن يواصل معدل التضخم النقدي في تركيا الارتفاع ويسجل خلال الشهر الحالي 50 بالمئة.

وقال مراد أونور المحلل في بنك جولدمان ساكس، إن البنك يتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 50 بالمئة في فبراير، وأن يظل فوق هذا المعدل حتى يظهر التأثير الأساسي الحاد قرب نهاية العام..

كما ذكر أونور أنهم يتوقعون أن يتبع التضخم مسارًا ثابتًا من 54-56 في المائة لمعظم العام.

وأضاف المحلل أن توقعات التضخم لنهاية العام تبلغ 33 في المائة.

يذكر أنه وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء التركية، سجل معدل التضخم 48.69 بالمائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.