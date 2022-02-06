القاهرة (زمان التركية) – رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط بقرار القمة الأفريقية بتجميد عضوية اسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي.

كانت إسرائيل انضمت إلى الاتحاد في اغسطس ٢٠٢١ بصفة مراقب بقرار من رئيس المفوضية.

قال بيان صادر عن الأمانة العامة أن قرار تجميد عضوية اسرائيل لدى الاتحاد الأافريقي يعد بمثابة خطوة تصحيحية، وتأتي اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الافريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري، وكان لزاما أن يتم اتخاذ هذا القرار الحكيم انطلاقا من عدم مكافأة اسرائيل على ممارساتها غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني.

جدير بالذكر أن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري كان قد أدان في ٩ سبتمبر ٢٠٢١ بالاجماع قرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي باستلام أوراق اعتماد سفير إسرائيل لدى اثيوبيا كمراقب لدى الاتحاد.