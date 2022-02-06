أنقرة (زمان التركية) – قدم 5 محامين أعضاء في مركز حقوق الإنسان بنقابة المحامين في أنقرة استقالته، ردا على رفض نشر تقرير بشأن مزاعم تعذيب على يد شرطة أنقرة.

وفق وكالة “ميزوبوتاميا” للأنباء فرضت نقابة المحامين في أنقرة، رقابة على تقرير أعده محامو مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة، فيما يخصّ مزاعم تعرض محتجزين بتهمة الصلة بحركة الخدمة للتعذيب في مديرية أمن أنقرة.

وكشف نادر نوردوغان، أحد المحامين الذين استقالوا من نقابة المحامين، أن التقرير الذي أعدوه منذ عشرة أيام بشأن مزاعم التعذيب في مديرية أمن أنقرة لم يُنشر.

وأضاف نوردوغان أن مجلس إدارة نقابة المحامين في أنقرة يحاول منذ فترة طويلة عرقلة كفاح المحامين من أجل حقوق الإنسان.

البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض عمر فاروق جيرجيرلي أوغلو، قال على تويتر “أعلم أن مركز أنقرة لحقوق الإنسان أعد تقريرًا عن تعذيب المعتقلين.. هل نقابة المحامين التي فرضت الرقابة على التقرير لا تعلم أنها تدوس على أخلاقيات المهنة؟”.