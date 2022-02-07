أنقرة (زمان التركية) – اشتكى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من اضراره لعدم مزاولة مهامه المعتادة، وبقاءه في المنزل.

بصفته رئيس حزب العدالة والتنمية أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية إلى اجتماع الشباب الذي نظمه فرع شباب كهرمان مرعش بالحرب الحاكم.

أردوغان اشتكى من عدم ممارسة نشاطه المعتاد، وقال: “أنا لست معتادا على الراحة. الآن وبسبب إصابتنا بكورونا، قاموا بسجننا في المنزل. ولكن أتمنى أن نتخلص من هذه الحياة في السجن”.

أردوغان ذكر أن الأطباء اخبروه أن الراحة في المنزل لن تستغرق وقتا طويلا، لأن متحور أوميكرون لا يدوم طويلا.

وتابع الرئيس التركي: “الآن، أنا مستريح في المنزل، ونحن نعمل. وفي هذه المناسبة، أتيحت لنا الفرصة للتحدث إليكم، على الأقل عبر الهاتف”.

ويوم السبت كشف أردوغان عن إصابته وزوجته بمتحور أوميكرون، ولاحقا أعلنت السلطات ملاحقة جميع من يروجون أنباء خطورة الوضع الصحي للرئيس أردوغان.