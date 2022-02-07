أنقرة (زمان التركية) – وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الشكر لنظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الذي تمنى له “الشفاء العاجل” بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال الرئيس أردوغان في تدوينة عبر حسابه على تويتر: “أود أن أشكر رئيس إسرائيل، السيد هرتسوغ، على تمنياته الطيبة بالشفاء لي”.

وكان الرئيس الإسرائيلي اتصل بأردوغان، وتمنى له الشفاء العاجل هو وزوجته أمينة أردوغان من فيروس كورونا.

ويوم السبت كشف أردوغان عن إصابته وزوته بمتحور أوميكرون، ولاحقا أعلنت السلطات ملاحقة جميع من يروجون أنباء خطورة الوضع الصحي للرئيس أردوغان.