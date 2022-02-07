أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أن نسبة ملحوظة من الأتراك يريدون عودة السوريين إلى بلادهم، فيما أشار الاستطلاع أيضًا إلى أن السوريين مسالمين بدرجة كبيرة.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة “الديمقراطية الاجتماعية”، وعلى صعيد الانتمائات الحزبية فإن 42.6 % من ناخبي حزب العدالة والتنمية يرون أنه يجب أن يعود السوريين إلى بلادهم، بينما قال أكثر من 50 في المائة من ناخبي جميع الأحزاب الأخرى إنه يتعين على السوريين “العودة إلى بلدانهم”.

وإجمالا يؤيد 66.1 % من الأتراك عودة اللاجئين السوريين الذي يبلغ تعدادهم حوالي 3.7 مليون لاجئ إلى بلادهم.

وإجابة على سؤال “كيف تصف السوريين”، لوحظ أن نظرة سلبية سادت في جميع أنحاء البلاد. وتجاوزت نسبة أولئك الذين قالوا إن المهاجرين السوريين “ليسوا نظيفين وموثوق بهم ومهذبين” 70 في المائة.

وإجابة على سؤال: “هل السوريون يعملون بجد؟” أجاب 57.5٪ من المشاركين بـ “لا” على السؤال.

وفيما يتعلق بسؤال “هل ترغب في أن يكون لديك جار سوري؟” كانت نسبة الذين يقولون “لا أريد” 55.7 في المائة. فيما ذكر 71.5٪ من المستجيبين أنهم يتواصلون مع السوريين “عندما يكونون مضطرين لذلك”.

وسجلت نسبة الذين أجابوا بـ “لا” على سؤال “هل لديك مشاكل مع السوريين” 49.7 في المائة، ونسبة من أفادوا بأنهم “لديهم مشاكل في بعض الأحيان” 35.1 في المائة، وبلغت نسبة الذين أجابوا بـ “أنا لدي مشاكل” 15.3 بالمائة.

“هل تعرضت شخصياً للأذى من قبل السوريين في السنوات الخمس الماضية؟” كانت الإجابات على السؤال جديرة بالملاحظة أيضًا. 77.3٪ من المشاركين أجابوا “لا، لم أتأذى”.

وسجلت نسبة الذين لم يوافقوا على فتح السوريين لعمل تجاري في تركيا 67.1٪.