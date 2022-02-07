أنقرة (زمن التركية)ــ كشفت نتائج دراسة حديثة أن أكثر من نصف المواطنين غير الناطقين باللغة التركية وأغلبهم من الأكراد، يترددون في التحدث بلغتهم الأم في المؤسسات الحكومية.

مركز الدراسات الميدانية الاجتماعية والسياسية، ومقره ديار بكر، أجرى دراسة استقصائية في الفترة ما بين 15-29 يناير 2022 حول “استخدام اللغات الأم غير التركية وتعليمها في تركيا”.

سعت الدراسة إلى تقييم حالة دورات اللغة ضمن مشروع إصلاح “الدورة الاختيارية للغات واللهجات الحية” الذي بدأ قبل عشر سنوات في المدارس الثانوية.

تضمن البحث مقابلات مع 2238 شخصًا لغتهم الأم ليست التركية في مدن إسطنبول، إزمير، أنقرة، بورصا، مرسين، أضنة، أنطاليا، غازي عنتاب، أديامان، ديار بكر، فان، ماردين، شانلي أورفا، باتمان، شرناق، هكاري، ديرسم، موش وأغري.

يتحدث 86.2% من هؤلاء المستطلعة آراؤهم الكرمانجية (الكردية)، و9.4% يتحدثون الكرمانية / الزازاكية (الكردية)، و1.3% يتحدثون الأرمينية، و1.1% يتحدثون السريانية، و0.7% يتحدثون العربية، و0.5% يتحدثون بالشركسية، و0.4% يتحدثون اللاز، و0.4% يتحدثون لغة بوماك القريبة من اللغة البلغارية.

ردًا على السؤال “كم مرة تتعرض للتمييز على أساس لغتك الأم؟”، قال 39.5% من المستطلعة آراؤهم “كثيرًا جدًا”، وقال 34.8% “من حين لآخر”، وقال 18.1% “نادرًا”، و 7.7% فقط قالوا إنهم لم يتعرضوا أبدًا للتمييز بسبب لغتهم الأم.

ردًا على سؤال “هل تشعرون بالقلق عند التحدث بلغتكم الأم في المؤسسات التعليمية”، قال 58.6% “نعم”، في حين أجاب 20.5% ب،”لا”، و20.9% قالوا بأنهم يشعرون بالقلق “جزئيًا”.

وفيما يتعلق بسؤال “هل تشعر بالقلق عند التحدث بلغتك الأم في المؤسسات الصحية؟”، أجاب 49% من المستجيبين بـ”نعم”، و24.9% بـ”لا”، وقال 26.1% منهم إنهم يشعرون بقلق جزئي.