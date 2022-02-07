بيروت (زمان التركية)ــ كشف وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، أن تركيا رفعت الحظر عن استيراد خردة المعادن من لبنان.

ولفت سلام في تصريحات الأحد إلى أن خطوة أنقرة ستؤمن لـ لبنان 100 مليون دولار سنويا، مشيرًا إلى أن القرار اتخذ خلال زيارته تركيا الأسبوع الماضي برفقة وفد يترأسه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

وكانت وكالة أنباء الأناضول الرسمية قالت إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بحثا الثلاثاء العلاقات الثنائية وتطوير فرص التعاون بين البلدين خلال اجتماع في أنقرة.

ونقلت الوكالة عن أردوغان قوله خلال اجتماعه مع ميقاتي: “ناقشنا السبل التي يمكن أن تساهم بها تركيا في لبنان.. تركيا مستعدة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك إعادة بناء مرفأ بيروت”.

يذكر أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية منذ عام 2019، والتي وصفها البنك الدولي بأنها “إحدى أشد الأزمات العالمية حدة” منذ أكثر من 150 عامًا.

بعد اجتماع الأسبوع الماضي مع ميقاتي، قال أردوغان إن حجم التجارة بين لبنان وتركيا زاد بنسبة 80% في عام 2021، ليصل إلى أكثر من 1.8 مليار دولار، مؤكدًا أن الجانبين يأملان في زيادة هذا الرقم عن طريق تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في عام 2010.