أنقرة (زمان التركية) – شهدت مدينة إسكيشهير شمال تركيا، إعداد أكبر طبق سجق بالبيض في العالم.

تم استخدام 450 كيلو جرام من السجق و3000 بيضة لإعداد الطبق العملاق.

الطبق تم إعداده ضمن فاعليات مهرجان “السجق” الذي نظمته بلدية “سيفريهيسار” بمدينة إسكيشهير للسنة السادسة على التوالي.

وقال حميد يوزغولو عمدة بلدية سيفريهيسار، مشيرًا إلى أنهم سيحققون رقمًا قياسيًا عالميًا: “نحن ننظم الدورة السادسة من مهرجان السجق. إذا حالفنا الحظ، سنصنع أكبر بيضة سجق في العالم. أتمنى أن نسجل أكبر طبق بيض بالسجق في العالم بثلاثة آلاف بيضة و450 كيلوغرامًا من السجق على صفيحة معدنية تبلغ مساحتها 25 مترًا مربعًا. محاولة طموحة لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية”.

زكي أتشيكوز، رئيس اتحاد الطهاة التركي، قال: “إذا لم دخلنا جينيس هذا العام إلى الموسوعة، فسنضع صفرًا إضافيًا بجانب الأعداد العام المقبل. 3 آلاف بيضة ستكون 30 ألف بيضة، 450 كيلوغرام سيكون 4 أطنان ونصف. لا أحد يستطيع تحطيم هذا الرقم القياسي حتى في الفضاء وليس على الأرض”.

يذكر أن هذا المهرجان شارك فيه الآلاف من الأشخاص، الذين استمتعوا بتناول رقائق السجق بالبيض، وبالطقس المشمس الجميل.