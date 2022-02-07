أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات في تركيا أمرا باعتقال السياح التركي السابق، داريا بيوكونجو، على خلفية إهانة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

في ظل إعلان السلطات إطلاق تحقيقات بشأن “ترويج شائعات” تتعلق بالحالة الصحية للرئيس، منذ إعلان زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان إصابته وزوجته أمينة أردوغان بفيروس كورونا، صدر أمر اعتقال السباح بيوكونجو.

أمر اعتقال بيوكونجو، جاء على خلفية نشره تدوينة مهينة للرئيس أردوغان على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي.

بجانب قرار الاعتقال حُكم على بيوكونجو بالحرمان الدائم من حقوقه من قبل اتحاد السباحة التركي.

وكان السباح التركي، قال في منشوره: “أصيب بفيروس كورونا ويطلب منا الدعاء. نحن ندعي بالفعل، ندعي، لا تقلق. أنا بدأت في إعداد 20 قدرا من الحلاوة الطحينية، من أجل توزيعها على الناس عندما يحين الوقت المناسب”.