أردوغان يكلف زعيمة حزب سابق بإضعاف المعارضة

زعم نائب رئيس حزب الخير التركي كوراي آيدين أن الرئيس رجب طيب أردوغان كلف رئيسة الوزراء السابقة تانسو تشيلر بتشكيل حزب سياسي جديد، في خطوة تهدف إلى خطف الناخبين المتحولين من حزبه العدالة والتنمية إلى أحزاب المعارضة.

وخلال لقاء مع صحيفة سوزجو، أجاب آيدين عن سؤال حول الادعاءات المثارة بشأن استعداد تشيلر لتشكيل حزب سياسي جديد قائلا: “يريدون تشكيل هذا الحزب لجذب المواطنين بالوعود الكثيرة، لكن الهدف الوحيد لهذا الحزب هو حزب الخير”.

وزعم آيدين أن أردوغان كلّف تشيلر بتفكيك أصوات حزب الخير الذي يسلب حزب العدالة والتنمية الحاكم أصواته الانتخابية، لكنه استبعد أن يحقق هذا المشروع أهدافه، نظرًا لأن تركيا لا تعاني من فراغ في الوقت الحالي، كما أن تشيلر، التي وصفها بـ”جند أردوغان”، ليست لديها شعبية كما في السابق.

أنصار أردوغان يريدون عودة السوريين إلى بلادهم

وفقًا لمسح جديد أجرته مؤسسة الديمقراطية الاجتماعية، يؤيد أكثر من 65% من الأتراك عودة حوالي 3.7 مليون لاجئ سوري يعيشون في تركيا إلى ديارهم.

قال 66.1% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يفضلون “عودة السوريين إلى بلادهم”، ووصف 45.5% منهم اللاجئين السوريين بـ”أناس خطيرون وسيخلقون مشاكل في المستقبل”، بينما اعتبر 41.7% منهم أنهم “عبء” على البلد.

ومن اللافت أن نسبة أنصار الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم الذين طالبوا بترحيل السوريين إلى بلادهم وصلت إلى 42.6%، وفقا لاسنطلاع مؤسسة الديمقراطية الاجتماعية.

المهاجرون السوريون في تركيا يواجهون موجة كراهية من قبل الأتراك، ويتعرضون لهجمات عنيفة أدى بعضها إلى وفيات، بالتزامن مع ارتفاع معدل البطالة في البلاد واقتصادها المتعثر.

يذكر أن تركيا تستضيف ما يقرب من ثلثي مجتمع اللاجئين السوريين في جميع أنحاء العالم.

تركيا: استقالة محامين من نقابة منعت نشر تقريرهم عن التعذيب

أفادت وكالة “ميزوبوتاميا” للأنباء في تركيا أن 5 محامين يعملون في مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين في أنقرة استقالوا بعدما منعت إدارة النقابة نشر تقرير بشأن مزاعم التعذيب في قسم شرطة أنقرة.

أثارت نقابة المحامين في أنقرة مناقشات بعد أن فرضت رقابة على تقرير أعده محامو مركز حقوق الإنسان التابع للنقابة فيما يخصّ مزاعم تعرض محتجزين بتهمة الصلة بحركة الخدمة للتعذيب في مديرية أمن أنقرة.

وكشف نادر نوردوغان، أحد المحامين الذين استقالوا من نقابة المحامين، أن التقرير الذي أعدوه بشأن مزاعم التعذيب في مديرية أمن أنقرة لم يُنشر منذ عشرة أيام.

وأضاف نوردوغان أن مجلس إدارة نقابة المحامين في أنقرة يحاول منذ فترة طويلة عرقلة كفاح المحامين من أجل حقوق الإنسان.

وكتب نائب حزب الشعوب الديمقراطي المعارض عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو على تويتر “أعلم أن مركز أنقرة لحقوق الإنسان أعد تقريرًا عن تعذيب المعتقلين.. هل نقابة المحامين التي فرضت الرقابة على التقرير لا تعلم أنها تدوس على أخلاقيات المهنة؟”.

أوكرانيا تتفق مع تركيا لإنتاج طائرات بدون طيار

أفادت التقارير أن تركيا وأوكرانيا ستشتركان في إنتاج الطائرة بدون طيار التركية المعروفة باسم (Bayraktar TB2).

نقل موقع (defensenews.com) عن مسؤول أوكراني يوم الخميس قوله إن بلاده ستوقع اتفاقية مع تركيا لإنتاج وصناعة الطائرة بدون طيار معًا، ومن المقرر أن يوقع عليها برلمان البلدين قريبًا.

كما صرح وزير الدفاع الأوكراني أوليسي ريزنيكوف للصحفيين بأن المنشأة التي سيتم صناعة الطائرات بدون طيار فيها ستشمل أيضًا مركزًا لتدريب الطيارين الأوكرانيين.

وقال ريزنيكوف إن طائرة تي بي 2 التي سيتم إنتاجها محليًا بالاشتراك مع تركيا سيطلق عليها اسم “بايراكتار التركي الأوكراني”، سيكون لها محرك أوكراني من صنع شركة Motor Sich الأوكرانية.

وكانت أوكرانيا استحوذت على طائرات TB2 بدون طيار من تركيا لأول مرة في عام 2019، وأعلنت في سبتمبر أنها تخطط لشراء 24 طائرة أخرى في المستقبل، كما أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في أكتوبر أنهم سيبنون مصنعًا لتصنيع الطائرات بدون طيار التركية على أراضيهم.

يتميز نظام بايراكتار للطائرات بدون طيار بسرعات تصل إلى 70 عقدة والتحليق على علو يصل إلى 24.000 قدم، والطيران لمدة تبلغ 24 ساعة، ونطاق اتصال يبلغ 150 كم، وله جناح طوله 12 متر، ووزن أقصى للإقلاع 650 كيلوجرام، وحمولة 55 كجم. جميع أنظمتها الفرعية الهامة بما في ذلك التحكم في الطيران و INS-GPS وأنظمة الإقلاع والهبوط الآلية تم تطويرها محليا.

وبدأت مرحلة الإنتاج النهائية لطائرات بايراكتار بدون طيار رسميا في عام 2012 بعد مرحلة تطوير النموذج الأولي التي انطلقت في عام 2007.

أردوغان: يمكن أن نعمل مع إسرائيل لضخّ الغاز إلى أوروبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين أثناء عودته من أوكرانيا إن تركيا وإسرائيل يمكن أن تعملا سويًا لنقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا.

وكالة الأناضول الحكومية نقلت عن أردوغان قوله يوم الجمعة: “بإمكاننا استخدام الغاز الطبيعي الإسرائيلي في بلادنا، بالإضافة إلى أنه يمكننا الدخول في جهد مشترك لنقل هذا الغاز إلى أوروبا. خلال زيارة السيد هرتسوغ لتركيا ستكون هذه القضايا على جدول أعمالنا إن شاء الله”، على حد قوله.

وكان أردوغان أعلن في مؤتمر صحفي سابق أنه من المقرر أن يزور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تركيا منتصف مارس المقبل.

وفي إشارة إلى لقائه مع رئيس كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، قال أردوغان: “سنوقع اتفاقيات بشأن الغاز الطبيعي العراقي أيضًا بإذن الله”.

أعضاء الكونجرس الأمريكي يرفضون بيع مقاتلات أف 16 إلى تركيا

تقدم 52 عضوًا في الكونجرس الأمريكي، بجانب الرئيس المشارك للكونجرس حول القضايا اليونانية جوس بيليراكيس والرئيس المشارك للتجمع الأرمني في الكونغرس وفرانك بالون، بخطاب رسمي إلى كل من وزيري الخارجية والدفاع طالبوا خلاله بعدم بيع مقاتلات أف 16 إلى تركيا.

وأوضح أعضاء الكونجرس الموقعون على الخطاب أنه يتوجب على الولايات المتحدة عدم تقديم أي دعم للجيش التركي لحين اتخاذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراءات ملموسة لإنهاء حملاته المزعزعة لاستقرار المنطقة وانتهاكاته للقانون الدولي داخل وخارج تركيا.

وأضاف أعضاء الكونجرس في خطابهم أن التجارب السابقة أثبتت أن أردوغان لا يتراجع عن خطواته حتى تستخدم الولايات المتحدة جميع الوسائل الدبلوماسية تجاهه بما يشمل فرض عقوبات اقتصادية.

يذكر أن القوانين الأمريكية تشترط موافقة الكونغرس على عملية بيع مقاتلات أف 16 إلى تركيا قبل عرض القرار على توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

تحقيق مع ناشري شائعات حول تدهور صحة أردوغان

فتحت السلطات التركية تحقيقا في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم انهيار الحالة الصحية للرئيس رجب طيب أردوغان بعدما أعلن الأخير أنه وقرينته أمينة أردوغان أصيبا بفيروس كورونا المستجد.

وفي بيانها حول الأمر ذكرت نيابة إسطنبول أنها بدأت تحقيقا ضد عدد من الأفراد على خلفية استخدامهم عبارات تشكل جرما وإهانة للقيم الدينية ورئيس الجمهورية خلال التغريدات التي نشروها تعليقًا على تغريدة أردوغان التي أعلن فيها إصابته مع زوجته بفيروس كورونا المستجد وتمتعهم بحالة صحية جيدة.

هذا واحتجزت السلطات الأمنية بينار و. من منزلها في منطقة باغجيلار بدعوى مشاركتها منشورات تتضمن إهانات للرئيس على مواقع التواصل الاجتماعي، واقتادتها إلى النيابة عقب الحصول على إفادتها.