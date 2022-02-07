أنقرة (زمان التركية) –قال كمال أوزكيراز، مدير مؤسسة أوراسيا للدراسات واستطلاعات الرأي، إن ادعاءات تخلي وزير الداخلية، سليمان صويلو، عن حزب العدالة والتنمية واستعداده “غير واقعية”.

وأكد أوزكيراز أن صويلو لن يستطيع الإقدام على خطوة كهذه طوال فترة تولي أردوغان الحكم. وفيما يتعلق باحتمال تأسيس حزب جديد، أضاف قائلا: “صويلو لا يجرؤ على تأسيس حزب سياسي”.

ويتولى سليمان صويلو حاليا منصب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم.

على الصعيد الآخر تطرق أوزكيراز أيضا إلى الادعاءات التي أثارها حزب الخير بشأن تكليف أردوغان لرئيسة الوزراء السابقة، تانسو تشيلر، لتشكيل حزب سياسي جديدة، حيث أوضح أوزكيراز أن تشيلر لن تستطع الإقدام على مثل هذه الخطوة.