أنقرة (زمان التركية)ــ طلب وزير الطاقة التركي فاتح دونمز من سكان ولاية إسبرطة جنوب البلاد، الصفح عن انقطاع التيار الكهربائي لمدة أربعة أيام وسط الشتاء القارس.

وكان وزير الطاقة فاتح دونمز ألقى باللوم على الثلوج الكثيفة في انقطاع التيار الكهربائي الذي تشهده المدينة منذ يوم السبت بعد تعطل شبكة الكهرباء.

واعترف الوزير بأنهم عجزوا في البداية عن توفير الكهرباء لـ113.236 مشتركًا، ومن ثم عملت الوحدات لإعادة الطاقة حتى تراجع هذا العدد إلى 20 ألف مشترك.

وطلب الوزير دونمز يوم الأحد من سكان الولاية البالغ عددهم نصف مليون الصفح عن انقطاع الكهرباء، قائلا: “نشكر أهالي إسبرطة على تفهمهم وصبرهم.. سامحونا، لقد تركناكم بلا طاقة لبضعة أيام”، على حد تعبيره.

من جانبه، اتهم زعيم حزب المعارضة في تركيا كمال كيليجدار أوغلو حكومة حزب العدالة والتنمية بالفشل في حل انقطاع التيار الكهربائي المستمر في ولاية إسبرطة وسط تركيا، مشيرًا إلى أن نحو 20 ألف أسرة لا تزال في الظلام لمدة أربعة أيام.

وعزا زعيم حزب الشعب الجمهوري سبب الفشل في توفير الكهرباء لأهالي إسبرطة ذات نصف مليون نسمة منذ أيام إلى إقدام الرئيس رجب طيب أردوغان على خصخصة شركات الكهرباء وسوء صيانة الطرق.

وقال كيليجدار أوغلو: “الناس في حالة بؤس بسبب الإدارة السيئة.. سبب الفضيحة هو خصخصة شركات الكهرباء والطرق. سنقوم بتقديم اقتراح لإجراء تحقيق في هذا الصدد، لكن من المؤكد أن نواب التحالف الحاكم سيرفضون هذا التحقيق”.