أنقرة (زمان التركية)ــ باع البنك المركزي التركي خلال شهر يناير المنصرم 4.1 مليار دولار دفعة واحدة من رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي، للشركات الحكومية المستوردة للطاقة، في حين كان إجمالي مبيعاته العام الماضي 6.1 مليار دولار.

في تقرير مستند إلى أرقام البنك المركزي، أكدت صحيفة دنيا التركية المختصة في الشؤون الاقتصادية أن عملية البيع كانت الأعلى منذ 2014.

كما أشارت الصحيفة إلى أن البنك المركزي باع ما مجموعه 6 مليار دولار و111 مليون دولار إلى شركة توزيع الغاز الطبيعي الحكومية خلال عام 2021، 3.4 مليارات دولار منهم في ديسمبر المنصرم فقط.

يذكر أن شركة بوتاش تحتاج إلى مزيدا من العملات الأجنبية لمواجهة التكلفة المتزايدة لاستيراد الغاز الطبيعي، بعد ارتفاع أسعار الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة.